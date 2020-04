Petrobras tem 267 trabalhadores com o novo coronavírus

A Petrobras contabiliza 267 casos de trabalhadores das suas unidades atingidos pelo coronavírus, segundo documento da equipe de Recursos Humanos enviado à Federação Única dos Petroleiros (FUP) no início da tarde de ontem, ao qual o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, teve acesso.



A empresa confirmou o dado, mas não informa quantos desses são referentes a contaminações, internações e, até mesmo, mortes. A direção do sindicato informa a morte de seis trabalhadores. Mas não divulga os nomes.



Questionada, por meio da assessoria de imprensa, a Petrobras afirma que por uma questão de cuidado e proteção dos empregados e familiares, não informa qualquer "confirmação ou complicações decorrentes da covid-19". São disponibilizados apenas números gerais.



"Profissionais que apresentam qualquer sintoma a bordo são avaliados pela equipe médica dedicada e, configurado como caso suspeito, são desembarcados. Também são desembarcados, testados e monitorados os colaboradores que tiveram contato muito próximo (os chamados contactantes)", diz a empresa.



A FUP, em comunicado, acusa a empresa de negligência com os funcionários. Segundo a entidade, nem todos os empregados que embarcam para plataformas estão sendo testados, principalmente nas unidades terrestres.