PIB do México encolhe 1,6% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do México encolheu 1,6% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.



Na comparação anual, o PIB mexicano registrou queda de 2,4% entre janeiro e março, informou o Inegi.