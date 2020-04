PIB dos Estados Unidos cai 4,8% no primeiro trimestre

(foto: Johannes Eisele/AFP)









A renda pessoal aumentou em US$ 95,2 bilhões, em comparação com o último trimestre de 2019, em que o aumento foi de US$ 144,1 bilhões. Essa é a maior queda no desempenho econômico do país em 12 anos. O ano de 2008 foi marcado por uma baixa de 6,2% no PIB anual dos EUA.





Contudo, os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 não são completamente quantificados no PIB do primeiro trimestre do ano, já que os impactos não podem ser identificados separadamente. Os dados apresentados refletem a baixa nas despesas de consumo pessoal, das exportações, dentre outros, como gastos federais e estaduais. De acordo com a instituição, a queda nas exportações refletiu principalmente uma queda nos serviços, liderado pelas viagens.





A análise divulgada nesta quarta é inicial, baseada em dados ainda incompletos, um novo relatório será publicado em 28 de maio. Em julho deste ano, a BEA atualizará as contas nacionais e deve divulgar uma estimativa do PIB anual do país.

*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão

O Produto Interno Bruto () doscaiuno primeiro trimestre de 2020. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (29/4) pela(BEA), escritório de estatísticas econômicas do país. No último trimestre de 2019, o país tinha apresentado um crescimento de 2,1%.