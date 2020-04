Desemprego chegará a nível alto no 2º tri, mas é incerto para qual, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegará a "um nível alto no segundo trimestre" deste ano, mas é incerto qual será este patamar. Nas últimas cinco semanas, 26,45 milhões de pessoas perderam o emprego no país devido à pandemia do coronavírus.



"Quando os gastos dos consumidores voltarem, as pessoas serão de novo contratadas", apontou Powell.



Ele destacou que o Fed quer que os cidadãos que ficaram sem ocupação por causa da covid-19 voltem ao trabalho o mais rápido possível.



Mas o presidente do Fed ressaltou que a taxa de desemprego não voltará no futuro próximo a níveis historicamente baixos.



O indicador estava em 3,5% em fevereiro e atingiu 4,4% em março. "O choque atual é extraordinário, nada parecido com o que ocorreu na minha vida", definiu.



Ele fez os comentários em entrevista coletiva virtual, após a decisão do Fed de manter as taxas de juros estáveis na faixa entre 0% e 0,25% ao ano.