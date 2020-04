Maia sobre socorro a Estados: É preciso aguardar a construção de Alcolumbre

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), demonstrou mais uma vez preocupação com a situação dos Estados. Ele quer agilidade na aprovação do projeto de socorro aos governos estaduais, que está no Senado. "Preciso aguardar para dar uma opinião para a construção que faz o presidente (do Senado) Davi Alcolumbre (DEM-AP)", disse Maia. "Vamos vendo que a situação é dramática, a necessidade de ampliar gastos é fundamental."



Para ele, a questão de congelamento de salários de servidores públicos nesse momento é algo mais simbólico. "A situação vai ser mais grave do que a gente discutir congelamento. Não estou dizendo que tem de ser feito agora. Você pode fazer esse debate na reforma administrativa, por exemplo", afirmou.



"A gente vai ter de tomar muito cuidado porque o período pós-crise vai gerar necessidade de repactuação. Vai ser mais importante a melhoria da qualidade do gasto público", disse Maia. "Acho que é mais simbólico do que real, porque se alguém for dar aumento agora, é um prefeito ou governador que a própria sociedade vai questionar", comentou.