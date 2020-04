Bancos possuem capacidade para enfrentar situações de estresse, mostra BC

O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central aponta que simulações feitas pelos técnicos da autoridade monetária mostram que os bancos possuem capacidade para enfrentar situações de estresse. "O resultado do teste de estresse realizado com base no impacto da Covid-19 nos agentes da economia real mais afetados é um dos mais severos realizados até hoje pelo BCB", afirma o documento. "Mesmo nessas condições, as simulações continuam demonstrando que os bancos brasileiros possuem capacidade para enfrentar situações de estresse."



O documento mostra uma série de medidas tomadas pelo governo e pelos reguladores e ressalta que, no caso do BC e do Conselho Monetário Nacional (CMN), "não encontram paralelo na história do sistema financeiro". "A regulação direcionada a prover liquidez tem potencial de acréscimo quase cinco vezes superior àquele disponibilizado durante a crise financeira de 2008."



Já as medidas relacionadas à capitalização dos bancos têm potencial para gerar novas operações de crédito equivalentes a 16,4% do Produto Interno Bruto (PIB).



Ainda no documento, o BC alerta que a ampliação da insegurança jurídica no cumprimento de contratos decorrentes de medidas legislativas ou judiciais "pode agravar os efeitos do cenário já estressado" pela pandemia, sendo um risco adicional à estabilidade financeira.



"Períodos de tensão como o atual trazem o risco de se buscarem soluções que tentem resolver os problemas de famílias e empresas no curtíssimo prazo, via medidas legislativas ou judiciais, mas que podem gerar danos expressivos ao regular o funcionamento dos mercados em momentos posteriores", destaca o documento do BC.



O texto alerta ainda que iniciativas que impliquem quebras de contratos costumam resultar em aumento de incerteza jurídica, e consequentemente, em alta dos prêmios de risco, o que acaba inibindo o crescimento do crédito.