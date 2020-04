PIB dos EUA sofre contração de 4,8% no 1º trimestre, com impacto do coronavírus

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos se contraiu à taxa anualizada de 4,8% no primeiro trimestre de 2020, evidenciando o impacto da pandemia de coronavírus na maior economia do mundo, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Departamento do Comércio americano. O resultado ficou abaixo da mediana de previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de queda de 4%. As estimativas variavam de recuo de 1,2% a declínio de 9,9%.



No quarto trimestre de 2019, os EUA haviam se expandido 2,1%, também na comparação anualizada.



Apenas os gastos com consumo, que representam cerca de 70% do PIB americano, sofreram contração anualizada de 7,6% entre janeiro e março.



O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou à taxa anualizada de 1,3% no primeiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 1,8% no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.