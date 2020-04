Hering volta a abrir parte da rede de lojas físicas

A Cia Hering informou nesta terça-feira, 28, que deu início à reabertura de lojas físicas em algumas localidades. Depois de fechar todos os pontos de venda desde 19 de março, em obediência à quarentena para tentar controlar a pandemia do novo coronavírus, a Hering informa que atualmente 104 lojas físicas foram reabertas. A empresa conta com 80 lojas próprias e 641 franquias, de acordo com o balanço do quarto trimestre de 2019.



A varejista de moda informa que todas as medidas necessárias de higiene e distanciamento social foram adotadas para garantir a segurança dos envolvidos. "O número de lojas em operação será diariamente revisado, ampliado ou reduzido, na medida em as autoridades competentes permitam ou restrinjam o seu funcionamento, de forma a garantir a segurança para a preservação da saúde dos colaboradores, clientes, fornecedores e da comunidade", diz a companhia em comunicado.



O centro de distribuição da companhia em Anápolis (GO) retornou as atividades no último dia 20, depois de adotar uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras e a medição de temperatura de todos colaboradores. O centro de distribuição da Hering em Blumenau (SC), por sua vez, continuou operando durante a quarentena com capacidade reduzida, para atender as operações de e-commerce e grandes clientes (key accounts).