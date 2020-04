Demanda do consumidor por crédito cai 14,2% em março, revela Boa Vista

A demanda do consumidor por crédito recuou 14,2% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Boa Vista. No primeiro trimestre, o indicador teve queda de 4,1% na comparação com igual período de 2019.



Na margem do terceiro mês, a retração do indicador foi puxada tanto pelo segmento financeiro, que recuou 15,8%, quanto pelo segmento não financeiro, com queda de 13,1%. Na base trimestral, o segmento financeiro teve alta de 5,2%, enquanto o não financeiro caiu 10,5%.



"O resultado de março interrompe a trajetória de estabilidade do ritmo de crescimento que a demanda por crédito vinha apresentando nos últimos meses, refletindo uma piora na avaliação sobre o crescimento da economia e o mercado de trabalho", disse, em nota, a Boa Vista.



No acumulado de 12 meses, no entanto, a demanda por crédito tem alta de 1,2%, puxada pelo crescimento de 5,2% do setor financeiro. Por outro lado, houve queda de 1,5% do segmento não financeiro.



"Com as adversidades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, espera-se uma piora nas perspectivas sobre o consumo e o mercado de trabalho nos próximos meses, fatores que podem continuar afetando negativamente a demanda por crédito neste período", completa a empresa.



O indicador de demanda do consumidor por crédito da Boa Vista é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.