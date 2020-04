INCC-M desacelera a 0,18% em abril de 0,38% em março, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) desacelerou para 0,18% em abril depois de registrar alta de 0,38% em março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (28). O indicador compõe o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que será divulgado em sua totalidade nesta quarta-feira (29).



O alívio apresentado pelo INCC-M ocorreu graças à estabilidade do índice relativo à Mão de Obra no mês, após alta de 0,40% em março. Já o índice referente a Materiais, Equipamentos e Serviços subiu 0,38% em abril, acelerando ante a taxa de 0,35% do mês anterior.



Nesse último grupo, por sua vez, o avanço deve-se tanto a Materiais e Equipamentos (0,42% para 0,44%), com influência principal de materiais para acabamento (0,38% para 0,73%), quanto a Serviços (0,11% a 0,13%), em que o destaque foi refeição pronta no local de trabalho (0,15% para 0,35%).



Capitais



Em relação às sete cidades analisadas, contribuíram para a desaceleração do INCC-M: Salvador (2,52% para 0,14%), Belo Horizonte (0,18% para -0,03%), Recife (0,19% para -0,08%) e Porto Alegre (0,28% para 0,23%). Por outro lado, foi registrado avanço em São Paulo (0,10% para 0,19%) e Rio de Janeiro (0,18% para 0,40%). Em Brasília, a taxa de março, de 0,23%, foi repetida.



Influências Individuais



Os itens que mais contribuíram individualmente para o alívio no INCC-M entre março e abril foram: elevador (0,16% para -1,21%), vergalhões e arames de aço ao carbono (0,51% para -0,66%), madeira para telhados (0,71% para -0,46%), mármore e granito trabalhados (0,34% para -1,10%) e eletroduto de PVC (-0,07% para -1,02%).



Em contrapartida, as principais influências individuais de alta foram: argamassa (0,10% para 2,77%), massa de concreto (0,86% para 1,86%), cimento portland comum (0,40% para 0,77%), condutores elétricos (-0,06% para 1,84%) e ferragens para esquadrias (mesmo com a desaceleração de 1,44% para 0,94%).