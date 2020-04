Agências da Caixa no Rio registram filas para saque do auxílio emergencial

Na expectativa por sacar os R$ 600 do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal em função da crise do coronavírus, milhares de pessoas foram nesta segunda-feira, 27, às agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em todo o Brasil.



Foi o primeiro dia de saque em dinheiro para quem não tem conta em bancos e precisou usar a Poupança Social Digital. O saque nesta segunda-feira era restrito a pessoas nascidas em janeiro e fevereiro e o calendário segue até o dia 5 de maio, numa tentativa de distribuir o público e evitar filas.



Mas não deu certo. No Rio de Janeiro, por exemplo, muita gente chegou a passar a noite em filas, na rua, à espera da abertura das agências. O atendimento começou às 8h, mas as filas continuaram por todo o dia. Uma das agências com maior fila foi em Bonsucesso, na zona norte do Rio. Embora a maioria das pessoas usasse máscara, a distância recomendada não era respeitada. A aglomeração permaneceu durante todo o período de atendimento.



O atendimento vai seguir nesta terça (28) para nascidos em março e abril, na quarta (29) para nascidos em maio e junho e na quinta (30) para quem nasceu em julho e agosto. Na segunda-feira (4) serão atendidas pessoas que fazem aniversário em setembro e outubro e na terça (5) serão atendidos aniversariantes de novembro e dezembro.