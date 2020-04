Superávit na balança comercial na 4ª semana de abril é de US$ 1,744 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,744 bilhão na quarta semana de abril (do dia 20 ao 24). De acordo com dados divulgados na tarde desta segunda-feira, 27, pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,205 bilhões e importações de US$ 2,460 bilhões.



Em abril, até o dia 24, o superávit acumulado é de US$ 5,061 bilhões. Já no total do ano, o superávit comercial está em US$ 10,624 bilhões.



No entanto, no mês, até o dia 24, houve queda de 1,3% na média diária das exportações na comparação com abril do último ano, passando de US$ 918,2 milhões para US$ 906,0 milhões.



O movimento de queda nas exportações foi puxado, principalmente, pela diminuição dos seguintes produtos: Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-44,7%); Outros minérios e concentrados dos metais de base (-54,3%); Outros minerais em bruto (-23,1%); Pedra, areia e cascalho (-7,6%); Fertilizantes brutos - exceto adubos (-43,6%); Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-93,7%); Veículos automóveis de passageiros (-75,0%); Celulose (-26,9%); Obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns (-75,2%); e Partes e acessórios dos veículos automotivos (-58,2%).



Já as importações registraram baixa de 9,1% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 649,0 milhões para US$ 589,7 milhões.



O movimento de queda nas importações ocorreu, principalmente, pela diminuição nos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-75,3%); Cacau em bruto ou torrado (-100,0%); Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-15,6%); Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (-50,5%); Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (-69,9%); Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos - exceto óleos brutos (-39,3%); Partes e acessórios dos veículos automotivos (-54,4%); Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-33,7%); Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais (-66,2%); e Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios (-18,7%).



Tanto as exportações quanto as importações de produtos são influenciados, neste mês de abril, pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o comércio global. A corrente de comércio - que representa a soma de exportações e de importações - somou US$ 23,932 bilhões em abril até o dia 24. Neste período, a média diária foi de US$ 1,496 bilhão, o que representa uma diminuição de 4,6% em relação à medida de US$ 1,567 bilhão de abril do ano passado.