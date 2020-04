Fed muda regra para permitir mais saques e transferências mensais em poupanças

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou em comunicado nesta sexta-feira, 24, a retirada temporária de uma regra, a fim de emendar a chamada Regulação D e acabar com o limite de seis transferências por mês na definição dos "depósitos de poupança".



Com isso, os clientes poderão realizar um número ilimitado de transferências e saques de suas poupanças, "num momento em que os eventos financeiros associados à pandemia de coronavírus tornam esse acesso (ao dinheiro) mais urgente", diz a nota do BC dos Estados Unidos.