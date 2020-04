Zema afirma que MG tem um 'colchão de segurança' para a reativação econômica

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O governador(Partido Novo) disse que, hoje,tem um “colchão de segurança” para a, se referindo à relação do número dee a disponibilidade deno estado. A declaração foi dada durante teleconferência promovida pela Câmara Americana de Comércio) nesta tarde de quinta-feira.Para, adeve voltar de forma consciente, segura e planejada, citando o programa Minas Consciente , lançado horas antes da conferência. Trata-se de um plano de auxílio para as prefeituras municipais que optarem porA ação disponibiliza para todas as administrações municipais do estado os protocolos para que cada tipo de atividade volte a operar com segurança, como a distância mínima entre os colaboradores e a higienizacao de equipamentos e lugares de uso comum. “Nao quero que Minas Gerais faça uma reativação que manche o bom histórico que construímos até o momento. Continuo falando que, quem pode, que fique isolado”, afirmou o governador.A lei sancionada na última sexta-feira (17) que determina o uso obrigatório de máscara por funcionários de todos os estabelecimentos comerciais do estado é considerada por Zema um importante ponto para a reativação da economia. “está consolidado que a máscara reduz até 50% o nível de contaminação. Então, se todos usarem, seria igual ao isolamento de 50%”, dependeu.Segundo o governador, as atividades que terão prioridade de retornar estão sendo definidas conforme uma relação que vai da concentração de trabalhadores no ambiente até o peso dessa atividade na economia. “Como em uma refinaria, onde a produção é amplamente automatizada, com poucas pessoas reunidas, e com muito retorno financeiro”, exemplificou.Porém, na visão de Zema, outras atividade devem demorar mais a voltar à normalidade, como jogos de futebol e shows, que devem ficar para o ano que vem. “Como o vírus nao vai sumir, essas aglomerações só poderiam acontecer se tiver uma vacina, o que não deve ocorrer tão cedo”, considerou. Questionado sobre o retorno do ensino superior, público e privado, à atividade presencial,, o governador disse que os estudos apontam que, por hora, essa tividade continua suspensa. “As salas de aula têm 40, 50 pessoas. Lanchonetes, auditórios e corredores também são locais onde há aglomeração de pessoas. Quem sabe daqui a 30, 60, 90 dias?”, afirmou.