Plano para retomar economia

O governo federal lançou ontem o programa Pró-Brasil de crescimento com expectativa de geração de 1 milhão de empregos a a partir de investimentos de R$ 30 bilhões em obras públicas até 2022. A implantação do programa começará em larga escala a patir de outubro, conforme cronograma de elaboração da proposta apresentado pelo ministro da Casa Civil, general Braga Neto. A apresentação do programa não teve a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes.





Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, há 70 obras na área de transportes com projetos de engenharia e licenciamento ambiental em fase adiantada. “A gente estima um valor de R$ 30 bilhões. Isso representa uma complementação que já temos hoje. Não vamos dar nenhuma pirueta fiscal, nenhuma cambalhota”, garantiu o ministroo ministro da Infraestrutura.





Todos os ministérios vão poder fazer propostas para o programa. Segundo Braga Neto, a aceitação do programa foi unânime em todos os ministérios, mas nenhum representante da equipe econômica participou da apresentação do programa. Braga Neto disse que a motivação do programa foi baseada no fato de que muitos ministérios começaram apresentar propostas, que serão agora organizadas. “Propusemos o programa a todos os ministros. Foi aceitação unânime a necessidade do programa. E cada ministério vai ter um coordenador”, disse Braga Neto.





A primeira reunião de trabalho será amanhã, quando cada ministro vai levar as suas propostas. A fase de estruturação será feita entre maio a julho. Os detalhes dos projetos serão feitos em setembro para a implantação a partir de outubro.





O projeto terá duas vertentes: ordem e progresso, com investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Na parte de ordem, haverá arcabouço normativo, investimentos privados, segurança jurídica e produtividade, melhoria do ambiente de negócios e mitigação do impacto socioeconômico. Na frente progresso, a previsão é de investimentos em obras públicas e parcerias com o setor privado. O programa tem foco também, além de infraestrutura, mas desenvolvimento do setor produtivo, capital humano. O foco na infraestrutura, citado por Braga Neto, foi transporte, logística, energia, mineração, desenvolvimento regional em cidades e telecomunicações.





Sem divergências





O ministro da Casa Civil negou que haja oposição da equipe econômica ao Plano Pró-Brasil de crescimento depois da COVID-19. Segundo ele, Paulo Guedes, participou da reunião de lançamento do plano. “O ministro Paulo Guedes estava hoje na reunião. Todos os ministros foram favoráveis ao programa. Sem nenhum problema”, disse.





O ministro negou também que o programa seja uma espécie de Plano Marshall. “Não existe nenhum plano Marshall. Existe o pró-Brasil. Plano Marshall é outra coisa. Isso não é um programa de recuperação econômica. É de crescimento econômico”, disse Braga Netto, que ao longo da resposta, usou depois algumas vezes a palavra recuperação econômica. “É para toda essa infraestrutura que foi atingida pelo coronavírus. Todos os ministérios estão envolvidos”, acrescentou.





Segundo ele, o importante do programa é que ele tem um prazo. Mas o ministro evitou dar detalhes. “Não vou antecipar. Só um ministério, dependendo da retomada dele, vai gerar milhões de empregos”, afirmou. Os ministérios, disse ele, já têm alguns trabalhos e a Casa Civil vai agora coordená-los. “A Economia faz parte como um todo. Ela não é o foco do programa. Faz parte do programa”, enfatizou.

enquanto isso...

… 2,5 milhões de acordos de redução de salários





O governo já registrou mais de 2,5 milhões de acordos (coletivos ou individuais) entre empresas e empregados para reduzir jornada e salário ou suspender contratos durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Esses trabalhadores receberão um benefício emergencial equivalente a uma parte do seguro-desemprego a que teriam direito caso fossem demitidos, um auxílio do governo para amortecer a perda na renda da família com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Os números são processados pela Dataprev, que analisa um a um os arquivos enviados pelas empresas. Algumas fecham mais de um acordo e prestam essa informação de uma vez só. Por isso, é preciso analisar caso a caso para chegar ao número exato.









Juro menor só para elas





Em meio à crise financeira provocada pelo coronavírus, as mulheres do estado que são empreendedoras terão condições especiais oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Numa ação voltada para micro e pequenas empresas com participação de sociedade feminina, a instituição financeira prorrogou as taxas de juros para 30 de junho, agora reduzidas somente 0,80% ao mês. O prazo de carência dobrou de três meses para seis meses, com o financiamento podendo ser pago em até 48 parcelas fixas.





De acordo com o BDMG, o benefício é oferecido às empresas cujas mulheres tenham porcentagem de 50% ou mais há pelo menos seis meses nas ações. Para fazer a contratação do crédito, as empreendedoras podem fazer uma simulação de forma ágil e sem burocracia por meio da plataforma BDMG Digital, disponível no site da instituição financeira. Outra opção é procurar os diversos correspondentes bancários presentes em todas as regiões do estado.





O presidente do Banco BDMG, Sérgio Gustão, reforça a preocupação com a economia no período de crise devido ao coronavírus: “Estas condições mais acessíveis reforçam o empenho do BDMG em apoiar o empreendedorismo feminino em Minas neste momento de desafios causado pela pandemia. Queremos estimular ainda mais as oportunidades de igualdade de gênero em nossa sociedade, alinhando o perfil de nossos financiamentos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU”.