De R$ 224 bi de crédito extraordinário aberto, R$ 43,8 bi já foi implementado

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, detalhou nesta sexta-feira, 17, que, dos R$ 224 bilhões em crédito extraordinário aberto pelo governo federal em medidas emergenciais, cerca de R$ 43,8 bilhões já foram efetivamente desembolsados nas ações de combate à crise decorrente da pandemia do novo coronavírus.



No auxílio emergencial de R$ 600, já foram pagos R$ 21,59 bilhões em benefícios até ontem.



Outros R$ 17 bilhões foram liberados pelo Tesouro para o crédito para folha de pagamento de pequenas e médias empresas - referentes ao primeiro mês do programa.



Waldery contabilizou ainda R$ 5,29 bilhões em aumento de despesas de diversos ministérios para o enfrentamento à covid-19.