Fluxo para emergentes fica positivo pela primeira vez desde fevereiro, diz IIF

O fluxo de capital para mercados de bolsa e renda fixa dos emergentes ficou positivo esta semana, somando ao redor de US$ 3,3 bilhões, mostram dados preliminares do Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos 450 maiores instituições financeiras do mundo, com sede em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira semana com fluxo positivo desde o início de fevereiro, mostra o monitoramento diário do IIF.



As saídas de capital de investidores não residentes dos mercados de bolsa e renda fixa somaram US$ 100 bilhões desde o início da crise do coronavírus, no final de janeiro, valor que supera outras crises, como a de 2008, de acordo com o IIF.