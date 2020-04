FGV: IPC-S desacelera em 6 de 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de abril

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) mostrou alívio em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda quadrissemana de março. No período, a taxa do indicador cheio desacelerou de 0,38% para 0,34%.



O maior decréscimo aconteceu na taxa de São Paulo, com alívio de 0,18 ponto porcentual, de 0,38% para 0,20%. Na outra ponta, está Porto Alegre, onde o IPC-S ganhou tração e passou de 0,18% para 0,43%.



As outras cinco cidades que tiveram desaceleração nas taxas, de acordo com a FGV, foram Rio de Janeiro (0,71% para 0,62%), Recife (0,54% para 0,39%), Brasília (0,04% para -0,03%), Salvador (0,51% para 0,46%), Belo Horizonte (0,54% para 0,39%).