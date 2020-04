UE defende comércio internacional para recuperação pós-covid-19 em reunião do G7

Em reunião virtual do G7, grupo das sete maiores economias do planeta, sobre os progressos no combate ao coronavírus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacaram a importância do comércio internacional para superar a crise do coronavírus e garantir uma recuperação econômica "robusta".



Segundo comunicado divulgado após a teleconferência, os líderes da União Europeia também citaram a transição para uma economia verde e as transformações digitais como elementos essenciais no caminho para a retomada do bloco. Para eles, o G7 terá que liderar os esforços para construção de um mundo pós-crise da Covid-19, em "cooperação com organizações internacionais existentes e com multilateralismo".



Von der Leyen e Michel disseram ainda que a UE continuará a apoiar os países mais vulneráveis, sobretudo na África, e pediu ao grupo de sete nações que se juntem a esses esforços. Nesse cenário, o bloco realizará, em 14 de maio, um evento online para arrecadar fundos para a resposta global ao vírus e para garantir o financiamento de uma vacina contra a doença.