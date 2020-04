Auxílio: 70% dos CPFs elegíveis estão identificados, diz presidente do Dataprev

O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, informou nesta quinta-feira em coletiva no Palácio do Planalto que cerca de 70% dos beneficiários elegíveis para o receber o auxílio emergencial já foram identificados. Eles destacou o feito após apenas 14 dias da homologação da lei do auxílio de R$ 600, que é voltado para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais.



"A Dataprev identificou mais de 45 milhões de CPFs elegíveis a receber o auxílio. O Ministério da Cidadania confirmou, ou seja, homologou mais de 37,8 milhões de CFS e isso representa 70% da estimativa dos 54 milhões beneficiários elegíveis", declarou.



A expectativa inicial do governo era atender cerca de 54 milhões de brasileiros de baixa renda mais afetados durante a crise do novo coronavírus. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, contudo, o número de brasileiros beneficiados pelo auxílio extra pode chegar a 75 milhões nas avaliações internas do governo. Neste cenário, os R$ 98,2 bilhões reservados para pagar o recurso à população serão insuficientes.