Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem a 5,245 milhões na última semana

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram queda de 1,37 milhão na semana encerrada em 11 de abril, para 5,245 milhões, evidenciando que a pandemia de coronavírus continua tendo forte impacto na economia americana, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho do país.



O total ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 5 milhões de solicitações.



Já o número da semana anterior (até 4 de abril) foi ligeiramente revisado para cima, de 6,61 milhões para 6,615 milhões de pedidos. Fonte: Dow Jones Newswires.