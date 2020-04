A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que a instituição está comprometida a "fazer tudo o que for necessário", dentro de seu mandato, para combater o impacto econômico da pandemia de coronavírus.



Segundo Lagarde, indicadores econômicos recentes começaram a mostrar "quedas inéditas", sugerindo uma forte contração na produção da zona do euro, assim como forte deterioração dos mercados de trabalho.



Lagarde disse também que o BCE está considerando pedidos para mais linhas de swap - além das que já foram estabelecidas - para fornecer liquidez em euros e está disposto a ampliar o tamanho de seus programas de ativos "o tanto que for necessário e pelo tempo que for preciso".



"(O BCE) vai explorar todas as opções e contingências para sustentar a economia do bloco", afirmou.