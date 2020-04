Nuclebrás Equipamentos Pesados é incluída no programa nacional de privatização

O presidente Jair Bolsonaro incluiu a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep) no Programa Nacional de Desestatização (PND). O decreto com decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16). A Nuclep, uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é uma indústria de base de bens de capital sob encomenda, que atua preferencialmente na área de caldeiraria pesada. O objeto social da empresa é projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares e a construção naval e "offshore", entre outros.