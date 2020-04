Fitch rebaixa rating do México de BBB para BBB-, com perspectiva estável

A Fitch rebaixou o rating do México de BBB para BBB-, com perspectiva estável. A agência prevê uma "recessão severa" no país diante da pandemia de coronavírus e diz que a recuperação econômica, que deve começar no segundo semestre deste ano, será contida pelos mesmos fatores que têm influenciado o país recentemente, como a deterioração do ambiente de negócios em certos setores e uma percepção de erosão da força institucional no país.



A Fitch projeta que, mesmo sem uma resposta fiscal financiada por dívida, a relação entre a dívida geral do governo e o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve aumentar em ao menos 6 pontos porcentuais, para quase 50%, o nível mais alto desde os anos 1980. A agência espera que a economia mexicana contraia ao menos 4% em 2020, mas ressalta que há alto nível de incerteza para as projeções, no quadro atual. Em 2021, espera crescimento modesto, de 2,1%.