Bancos de investimento globais devem ter lucratividade modesta, diz Moody's

A Moody's afirma que, mesmo com a receita reduzida e provisões para perdas com empréstimos "significativamente maiores", os bancos de investimento globais devem registrar "modesta lucratividade" em 2020. A agência diz que eles devem manter colchões de capital sólidos, em níveis iguais ou superiores aos reportados no fim de 2019, mesmo com o choque causado pela pandemia de coronavírus.



Vários desses bancos de investimento adotaram medidas significativas para manter suas posições de capital nos dias iniciais dos problemas relacionados ao coronavírus, diz a Moody's.



Como muitos deles cancelaram ou reduziram bastante dividendos e suspenderam programas de recompra de ação com a crise e pedidos de reguladores, os níveis de capital serão beneficiados adicionalmente com a maior retenção de capital em 2020, diz a agência.