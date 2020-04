BC do Canadá mantém juros do país em 0,25%, mas amplia programas de recompras

O Banco Central do Canadá decidiu, na manhã desta segunda-feira, 15, manter taxa básica de juros do país em 0,25% ao ano. Por outro lado, a autoridade anunciou novos programas de recompras de títulos públicos, para fornecer suporte ao sistema financeiro, de olho nos impactos da covid-19.



De acordo com o comunicado de política monetária, o BC do país está "temporariamente" aumentando o montante de Letras do Tesouro adquiridas em leilões para até 40%, com vigência imediata.



Além disso, o documento anunciou um novo programa de recompra de títulos, de até US$ 50 bilhões, para complementar o atual programa, de US$ 200 bilhões. A autoridade ainda comprará US$ 10 bilhões em títulos corporativos.



Para tomar as decisões supracitadas, o BC canadense disse ter levado em conta a depreciação do dólar canadense nos últimos tempos, pressionado pelo tombo do petróleo, mas também a desaceleração da economia em meio à pandemia de coronavírus.