França: ministro de Finanças espera que crise leve a contração de 8% do PIB/2020

O ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, espera que o país registre contração de 8% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, como resultado das medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus.



Em entrevista à emissora francesa BFM TV, Le Maire defendeu as medidas que têm sido tomadas pelo governo local e pela Comissão Europeia para mitigar os impactos econômicos da crise trazida pela covid-19. "Em apenas alguns dias, mais de 10 bilhões de euros em empréstimos foram concedidos pelos bancos, graças à ação do Estado", afirmou.



O ministro ainda disse que os setores hoteleiro e de alimentação serão uma prioridade para ele, que está trabalhando em um plano específico para ajudar empresas no ramo. Le Maire citou a possibilidade de isenção de impostos.