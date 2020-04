EUA devem voltar ao normal gradualmente após pandemia, diz Kashkari

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta terça-feira que os EUA deverão voltar ao normal gradualmente, à medida que forem superando a pandemia do novo coronavírus.



"Não acho que iremos voltar à vida como era em janeiro ou fevereiro em um ano ou nos próximos 18 meses", afirmou Kashkari, em entrevista ao programa Today, da emissora NBC.



Kashkari, que vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, disse também acreditar que os EUA precisarão agir "de forma muito mais direcionada" quando tentarem reabrir sua economia.



Kashkari comentou ainda que o importante é pensar no longo prazo no sentido de derrotar a covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus. "Para mim, não tem a ver com as duas próximas semanas ou mesmo o próximo mês, mas sim como chegar ao destino de uma vacina ou terapia", disse.