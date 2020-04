Caixa afirma que pagará auxílio emergencial a 9,4 milhões nesta semana

A Caixa informou que pagará nesta semana o auxílio emergencial a 9,4 milhões de pessoas que já estavam cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) e a quem já é beneficiário do Bolsa Família. De acordo com o banco estatal, R$ 4,7 bilhões serão depositados.



Para pagar o benefício, vão ser abertas mais de 6,6 milhões de poupanças digitais gratuitamente.



Segundo a Caixa, o auxílio emergencial foi pago, até o momento, a mais de 2,5 milhões de brasileiros, que receberam juntos R$ 1,5 bilhão.



Até às 19h desta segunda (13), mais de 34 milhões de brasileiros já haviam se cadastrado no aplicativo e no site do banco para receber o benefício.



A caixa informou que há previsão de envio pela Dataprev nesta terça-feira (14) pela manhã de um primeiro lote de informações dos brasileiros que efetuaram o cadastro pelo aplicativo CAIXA Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br que cumprem os critérios de elegibilidade do benefício.



Para quem fez o cadastro pelo site ou pelo aplicativo, a Caixa diz que o pagamento começará a partir da próxima quinta-feira (16).



Bolsa Família



Aqueles que recebem o Bolsa Família vão receber o crédito do auxílio emergencial automaticamente. Entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito. Nesta semana receberão 2,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial. (Equipe AE)