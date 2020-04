TV Record pede moratória de 90 dias para pagar dívidas trabalhistas

A TV Record pediu um adiamento de 90 dias no pagamento de suas dívidas trabalhistas, em ação protocolada na Justiça do Trabalho, em São Paulo. A companhia afirma que a moratória de três meses nos pagamentos foi solicitada em virtude do surto de coronavírus, que prejudicou suas receitas. A informação foi controlada pela diretoria de comunicação da emissora ao Estadão.



De propriedade de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, a companhia vem perdendo audiência nos últimos anos, atualmente alternando-se em segundo e terceiro lugares na audiência com o SBT. A companhia, há cerca de uma década, tinha a intenção de rivalizar com a líder TV Globo, mas as ambições não se materializaram.



A informação sobre o pedido de moratória foi primeiro anunciada na coluna de Ricardo Feltrin, no UOL.