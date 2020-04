Maia diz que é importante bancos mostrarem à sociedade o que estão fazendo

Depois de cobrar maior participação dos bancos no esforço de combate aos impactos do coronavírus na economia e ouvir do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, o que os bancos têm feito, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ser importante que o setor bancário mostre mais transparência à sociedade e o que estão fazendo.



Maia e Sidney participaram de uma live organizada pela Febraban.



O deputado disse ainda que o setor de aviação ainda não tem uma solução para seus problemas de caixa e que o transporte urbano já deve estar em colapso.



"O setor bancário pode e deve participar de maneira mais ativa", disse Maia.



Em resposta ao presidente da Câmara, Sidney afirmou que "os bancos são e continuará sendo o porto seguro para a travessia da crise".