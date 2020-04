No Focus, mercado projeta Selic a 3,25% ao ano de maio de 2020 a junho de 2021

Os economistas do mercado financeiro projetam um novo corte da Selic (a taxa básica de juros) no início de maio, no próximo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A expectativa é de corte de 0,50 ponto porcentual, de 3,75% para 3,25% ao ano.



Após este corte, a Selic permaneceria em 3,25% ao ano até junho de 2021, quando subiria para 3,50% ao ano. As projeções fazem parte do Sistema de Expectativas de Mercado do BC, divulgadas nesta segunda-feira.



Em março, ao cortar a Selic de 4,25% para 3,75% ao ano, o Copom informou que, neste momento, vê como adequada a manutenção da taxa de juros em seu novo patamar.



"No entanto, o Comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e novas informações sobre a conjuntura econômica serão essenciais para definir seus próximos passos", ponderou o colegiado.



A expectativa de inflação no curto prazo tem sido bastante afetada pela perspectiva de que, com a pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica seja fortemente prejudicada, com impactos negativos sobre a demanda por produtos e baixa da inflação.