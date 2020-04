Caixa confirma 31,5 milhões de cadastros para auxílio emergencial de R$ 600

Caixa Econômica Federal localizada na Av. Érico Veríssimo, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press 19-03-2020)

A Caixa Econômica Federal informou que 31,5 milhões de brasileiros concluíram seus cadastros para o auxílio emergencial de R$ 600,00, a ser pago durante a crise do novo coronavírus, conforme boletim do banco divulgado às 18 horas. Desses, 40,1% já optaram receber os recursos pela poupança social da instituição. A expectativa da Caixa é criar 30 milhões de contas nesse formato.