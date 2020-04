Trump promete programa de US$ 16 bilhões em ajuda a setor agrícola

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou na tarde desta sexta-feira, 10, que o governo americano vai anunciar um programa de US$ 16 bilhões em ajuda ao setor agrícola do país, na esteira das medidas para atenuar os impactos econômicos do novo coronavírus.



"Vamos seguir auxiliando nossos fazendeiros, que tanto já foram prejudicados pela China", afirmou há pouco. Uma das principais bandeiras do governo do republicano, o acordo comercial sino-americano foi firmado após reiteradas críticas de Trump a Pequim, que, para ele, antes do entendimento prejudicava os interesses do setor agrícola americano.



Em coletiva de imprensa nesta tarde, o líder da Casa Branca ainda destacou que o abastecimento do país está estável, apesar da paralisação da economia local em meio à pandemia do novo coronavírus.