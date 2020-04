Pesquisa mostra que 75% das pessoas têm preferido mercados próximos de casa

A preocupação com a pandemia do coronavírus alterou os hábitos da população brasileira, que tem optado por medidas que reduzam o risco de exposição à covid-19. A quarta edição da pesquisa Kantar Thermometer revela que 75% dos brasileiros têm preferido fazer as suas compras em mercados mais próximos de suas casas, evitando ambientes de grande aglomeração de pessoas, como supermercados de maior porte.



A pesquisa também revela que 68% dos brasileiros preferem os meios eletrônicos de pagamento, como cartões e celular, em vez do uso do dinheiro - a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou recentemente que o manuseio das cédulas de dinheiro com as mãos pode contribuir para a disseminação do coronavírus.



As incertezas na economia também têm feito as pessoas se preocuparem mais com os preços dos produtos. Segundo a pesquisa, 77% dos entrevistados passaram a prestar mais atenção ao preço. Com o fechamento dos estabelecimentos comerciais, os serviços de delivery se tornaram a principal solução em termos de alimentação, com 53% dos entrevistados tendo usado a opção entre duas e três vezes na última semana.