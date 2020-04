EUA: balanço do Fed ultrapassa US$ 6 trilhões

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) informou que seu balanço patrimonial avançou a US$ 6,131 trilhões, de acordo com dados referentes à semana encerrada na quarta-feira, 8. É a primeira vez na história que o balanço da instituição chega nesse volume, no momento em que o BC dos Estados Unidos adota medidas para ajudar a combater riscos gerados pela pandemia de coronavírus na economia e nos mercados do país.



Na comparação anual com os números mais recentes, o balanço do Fed aumentou US$ 2,071 trilhões, mostra o relatório. Desde 1º de abril deste ano, o avanço foi de US$ 393,006 milhões, segundo o Fed.