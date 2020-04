Secretaria do ES confirma 53 infectados na plataforma Macaé da Petrobras

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou nesta quinta-feira, 9, que 53 trabalhadores da plataforma Macaé-RJ, da Petrobras, estão infectados com o novo coronavírus (covid-19). A unidade está instalada na bacia de Campos, em frente ao estado.



Segundo a Sesa, a comunicação da Petrobras sobre a ocorrência aconteceu nesta quarta-feira. A estatal disse mais cedo ao Broadcast que a plataforma era da SBM e se recusou a prestar informações. Já a SBM se limitou a informar que "um número significativo" de trabalhadores havia sido infectado, mas não deu detalhes.



A Sesa afirmou que 29 dos 53 trabalhadores infectados estão em isolamento em hotel no Estado, onde estão sendo monitorados por equipe própria da estatal. O hotel não possui outros hóspedes, informou a Sesa.



Os demais trabalhadores da plataforma também serão transferidos para o mesmo hotel, onde cumprirão o período de isolamento. "O serviço de saúde que realizou os testes ainda vai notificar os casos para os estados de origem de cada paciente", disse a Sesa em nota.



Mais cedo, fontes disseram ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que antes dessa ocorrência no Espírito Santo os casos de Covid-19 entre os empregados da Petrobras já somavam 45. Segundo um sindicalista que pediu para não ser identificado, a estatal em Minas Gerais está mandando os casos suspeitos para casa sem fazer o teste para confirmar o contágio, o que aumenta o risco de disseminação do vírus.