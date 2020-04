Prazo de negativação de pessoas físicas e jurídicas é ampliado para 45 dias

A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) informou nesta quinta-feira, 9, que as empresas do setor estenderão o processo de negativação, em geral de 10 dias a partir da comunicação ao devedor, para 45 dias. Assim, devedores e credores terão um prazo alongado para realizar a renegociação.



A medida passa a valer a partir de 17 de abril, pelo período de 90 dias. O objetivo, segundo a ANBC, é "proporcionar o tempo necessário para as renegociações entre as partes nesse momento crítico e garantir a proteção de consumidores e empresas". A associação informa ainda que a medida pode ser prorrogada caso necessário.