Fed muda regras de capitais para encorajar empréstimos a pequenas empresas

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou novas regras provisórias para o programa de empréstimos a pequenas e médias empresas, conhecido como Programa de Proteção de Salário (PPP, na sigla em inglês). As normas modificam as regras de capitais, com objetivo de neutralizar o impacto causado pela participação no PPP.



Segundo o Fed, os empréstimos cobertos pelo instrumento são considerados isentos de riscos.