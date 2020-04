Ajuda para aéreas será 'próxima grande coisa' a ser lançada nos EUA, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, revelou na manhã desta quinta-feira, 9, que um pacote de ajuda para empresas aéreas será a "próxima grande coisa" a ser lançada pelo governo dos Estados Unidos.



Em entrevista à emissora CNBC, Mnuchin comentou com otimismo o novo pacote de estímulos lançado nesta manhã em conjunto com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve ampliar em mais US$ 2,3 trilhões a liquidez nos EUA.



Ainda assim, ressaltou que o governo deve precisar de mais dinheiro para apoiar as pequenas empresas.



O secretário ainda previu que a economia americana pode reabrir no final de maio, após paralisação para reduzir o contágio de coronavírus.