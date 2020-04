Inflação de serviços cai 0,14% no IPCA de março, já sob influência do coronavírus

A inflação de serviços recuou 0,14% em março, já sob influência do fechamento de estabelecimentos em função da política de isolamento social para combate ao coronavírus, afirmou em entrevista o gerente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pedro Kislanov. No mês passado os preços de serviços haviam tido alta de 0,68%.



Os dados do IBGE destacam quedas mais expressivas em itens relacionados ao turismo, como passagens aéreas (-16,75%), hospedagem (-1,98%) e pacotes turísticos (-2,56%).



No entanto, já é possível notar também quedas importantes em outros serviços, como os prestados por salões de beleza, fechados desde a metade de março. É o caso dos serviços de manicure (-0,06), cabeleireiro e barbearia (-0,49%) e sobrancelha (-0,70).



"As pessoas já estavam com receio de sair de casa mesmo antes da quarentena. Há muitas promoções de prestadoras de serviços, provavelmente estimuladas pela queda na demanda", disse Kislanov.