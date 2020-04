Caixa diz que 25,1 milhões concluíram cadastro por auxílio emergencial até as 16h

A Caixa Econômica Federal já registrou 25,1 milhões de pedidos concluídos para o auxílio emergencial de R$ 600 a ser pago durante a crise do novo coronavírus, segundo boletim divulgado às 16 horas desta quarta-feira, 8. Conforme o banco, 39,3% dos solicitantes optaram pela poupança social da Caixa para receber os recursos. Isso indica que eles não têm conta bancária própria.



Os recursos depositados na poupança social da Caixa não poderão ser sacados num primeiro momento, pois estarão disponíveis apenas para transações digitais, como transferências e pagamentos, que poderão ser feitos gratuitamente. O governo ainda vai divulgar um calendário para saques.



Segundo a Caixa, o site http://auxilio.caixa.gov.br já recebeu 186 milhões de visitas. Foram enviados 62 milhões de SMS para confirmação do cadastro.



O banco também disponibilizou o aplicativo "CAIXA Auxílio Emergencial" para celulares Android (com 21,8 milhões de downloads) e iOS (699 mil downloads).



A central 111 para tirar dúvidas e pedir informações já recebeu 3,3 milhões de ligações, sendo 2,5 milhões apenas nesta quarta-feira.