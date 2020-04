UE destina mais de 20 bilhões de euros para ajudar países a combater coronavírus

O Alto Representante de Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento do pacote "Time Europa", que destina mais de 20 bilhões de euros em assistência financeira a países parceiros para o combate ao coronavírus. Os recursos serão enviados a nações vulneráveis na África, na Ásia, na América Latina, e no Caribe.



O foco do programa será ajudar pessoas com maiores riscos, como crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados.



O dinheiro virá dos países membros do bloco e de instituições financeiras multilaterais, como o Banco Europeu de Investimento.