Indicador de Atividade Econômica fechado mostra alta de 0,1%, diz FGV

A atividade econômica cresceu ligeiro 0,1% em fevereiro em relação a janeiro, descontado as variações sazonais, segundo o Indicador de Atividade Econômica (IAE) divulgado nesta quarta-feira, 8, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Na comparação com fevereiro de 2019, o indicador mostrou um avanço de 0,9%.



No período móvel de três meses encerrados em fevereiro último, o IAE cresceu 0,4% em relação ao trimestre móvel encerrado em janeiro, com ajustes sazonais.



Já na comparação do trimestre móvel até fevereiro comparativamente ao mesmo período do ano passado o crescimento foi de 1,1%.



Finalmente, no acumulado de 12 meses até fevereiro, comparado com igual período no ano passado, o IAE mostrou um crescimento de 0,9% da atividade econômica.



O IAE-FGV é um indicador que antecipa a tendência da economia brasileira a partir da divulgação de três versões com base na divulgação das principais pesquisas mensais de atividade divulgadas pelo IBGE.



As principais informações para a atualização do indicador são: 1ª Prévia - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF); 2ª Prévia - Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e; Resultado final - Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).