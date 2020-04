Tesouro dos EUA terá anúncio conjunto com Fed ainda nesta semana

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta quarta-feira, 8, que o governo fará um anúncio conjunto com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novas medidas de estímulo à economia, prejudicada pela crise do novo coronavírus, ainda nesta semana. Em entrevista à emissora CNBC, Mnuchin destacou que governo e BC têm conversas diárias e que o Tesouro não ficará sem dinheiro para apoiar as pequenas empresas.



Sobre a crise, o secretário declarou que a reabertura da economia local será baseada em orientações médicas, descartando, assim, uma retomada precoce das atividades que pudesse atenuar os efeitos econômicos do isolamento social.



Mnuchin avalia que lugares mais afetados pela covid-19, como o Estado de Nova York, vão demorar ainda mais para voltarem à normalidade.



Repetindo o que fez ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Mnuchin elogiou a atuação dos bancos americanos, que estariam fazendo um bom trabalho no programa de empréstimos do Executivo local.



Ele ponderou, contudo, que neste momento de incertezas, investidores estão buscando segurança na renda fixa. "Há uma forte demanda por títulos do Tesouro americano", disse na entrevista.