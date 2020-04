IPC-S acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de abril

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril, informou nesta quarta-feira, dia 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o índice acelerou a 0,38%, de 0,34% no fechamento de março.



Tiveram acréscimo nas suas taxas Belo Horizonte (0,41% para 0,47%), Recife (0,45% para 0,54%), Rio de Janeiro (0,61% para 0,71%), Porto Alegre (0,02% para 0,18%) e São Paulo (0,37% para 0,38%). Na outra ponta, de acordo com a FGV, houve alívio da inflação de Salvador (0,54% para 0,51%) e Brasília (0,16% para 0,04%).