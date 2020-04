Caixa libera auxílio de R$ 600

Começou a corrida pelo auxílio emergencial de no mínimo R$ 600 a ser pago para informais e famílias de baixa renda. O governo federal iniciou ontem o cadastro para ter o acesso ao dinheiro e detalhou o funcionamento da operação. Apelidado de “coronavoucher”, o benefício pretende dar proteção social aos mais necessitados durante a crise provocada pela pandemia de coronavírus. No total, R$ 98,19 bilhões devem ser repassados para os cidadãos, que receberão os recursos em três parcelas, durante três meses.





O benefício está disponível para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e pessoas sem emprego fixo, que não estejam recebendo seguro-desemprego ou pensões previdenciárias. Além disso, para ter direito o cidadão precisa pertencer a uma família que tenha renda mensal por pessoa de até R$ 522,50 ou total de até R$ 3.135. Outro requisito é não ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Somente os maiores de 18 anos podem receber.





Além do valor básico de R$ 600, o benefício pode atingir R$ 1.200 no caso de mulheres que são chefes de família. Ou até R$ 1.800 se nessa família houver mais uma pessoa elegível a receber. No máximo duas pessoas por família podem ter acesso ao dinheiro. Os pagamentos serão efetuados pela Caixa Econômica Federal e os dados dos cidadãos estão sendo processados pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). Para isso, o governo dividiu as pessoas que tem direito ao auxílio em dois grupos: os que estão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e os que não estão.





Para os que estão no CadÚnico, o benefício será analisado e depositado automaticamente na conta utilizada para receber outros benefícios sociais. Nesse grupo entram os beneficiários do Bolsa Família. Já para quem não está no CadÚnico, o governo criou um site e um aplicativo para cadastrar os pedidos ou avaliar a elegibilidade para receber. Ou seja, somente quem não está no CadÚnico deve procurar o site ou aplicativo.





O site criado para o auxílio emergencial é: auxilio.caixa.gov.br. O app CAIXA – Auxilio Emergencial, por sua vez, está disponível para celulares equipados com os sistemas Android e iOS (da Apple). O download pode ser feito tanto na App Store, quanto na Play Store. É possível baixar e usar o aplicativo mesmo se a pessoa não tiver créditos no celular, graças a um acordo do governo federal com as operadoras. Quem não tiver acesso à internet ou celular pode fazer o cadastro nas agências da Caixa ou nas lotéricas. Dúvidas podem ser tiradas por meio do telefone 111. A ligação é gratuita.





Quem faz o cadastro no site ou no aplicativo tem duas opções para receber o dinheiro. O cidadão pode informar os dados de uma conta em qualquer banco na qual ele deseje receber o auxílio. Nesse caso, os bancos privados se comprometeram a deixar o dinheiro intacto, ou seja, ele não será descontado para quitar compromissos financeiros, como cheque especial.





A outra opção é solicitar a criação de uma conta poupança digital da Caixa. Essa conta será aberta de forma automática e gratuita e não é necessário apresentar documentos. O acesso a ela será feito no aplicativo Caixa Tem. Além de permitir o saque do auxílio emergencial, a conta vai possibilitar que os beneficiários façam pagamentos de boletos e transferências gratuitas.





Pagamentos

Os pagamentos serão distribuídos entre três grupos de beneficiários do auxílio emergencial, cada um com um calendário. O primeiro grupo é o daqueles que estão no CadÚnico mas não são beneficiários do Bolsa Família, que devem receber R$ 29,43 bilhões. A primeira parcela para esse grupo deve ser depositada em 48h depois dos cadastros. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nessa quinta-feira. Já a segunda parcela será depositada entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio.





O segundo grupo é composto pelos informais e autônomos que não estão no CadÚnico. A Caixa estima que essa modalidade vai receber R$ 25 bilhões. A primeira parcela será depositada a partir de 14 de abril. A segunda estará disponível entre 27 e 30 de abril. Por fim, a Caixa depositará a última parcela entre 26 e 29 de maio. O terceiro grupo inclui os beneficiários do Bolsa-Família. A Caixa calcula que essas pessoas recebam um montante de R$ 43,71 bilhões. Para quem está no programa e for elegível, o auxílio emergencial será depositado no calendário regular do benefício. Os cadastrados no programa vão receber apenas um valor, o maior entre os dois benefícios. Essas datas se referem aos depósitos bancários nas contas. Para os saques em espécie do dinheiro, o governo divulgará na semana que vem um outro cronograma, que visa evitar aglomerações nas agências e lotéricas.

Explicação





Durante o dia, representes do governo federal, da Caixa e da Dataprev defenderam o tempo que levou para operacionalizar o auxílio emergencial. Além disso, afirmaram que se trata de uma iniciativa inédita e histórica, o que demanda esforço por parte dos servidores. Segundo os responsáveis pela medida, é um exemplo da preocupação do presidente Jair Bolsonaro em equilibrar os cuidados com a saúde das pessoas e as condições econômicas durante a pandemia de coronavírus.





O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que o auxílio está sendo colocado em prática graças a um “super esforço”. “É uma operação gigantesca e inédita, então demoramos um pouco”, disse. O ministro disse que está tudo correndo bem no processamento dos pagamentos e garantiu que todos os que tem direito receberão no prazo.





Já o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fez um balanço do cadastramento para receber o auxílio até a tarde de ontem. Segundo o dirigente, 10 milhões de pessoas já haviam finalizado o cadastro e até 20 milhões podem ter terminado o processo até a noite. Ainda de acordo com o presidente do banco, 31 milhões de pessoas haviam visitado o site e outras 15 milhões haviam recebido uma resposta no aplicativo. A expectativa de Guimarães é que até o final dessa semana 80% dos que têm direito ao auxílio estarão cadastrados.





“Vamos atingir dezenas de milhões de brasileiros que estavam à margem da vida financeira. Os brasileiros terão os depósitos muito rápido. O saque imediato do FGTS foi uma demonstração da nossa capacidade”, afirmou o presidente da Caixa. Guimarães ainda reconheceu que os meios digitais podem estar sobrecarregados nesta primeira semana e pediu desculpas por eventuais problemas.





Processamento





O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, defendeu o tempo que levou para o governo federal processar os dados nessa operação. “Quando uma nova lei é publicada ela precisa de detalhamentos. Precisa de tempo. Não sai da lei direto para um sistema computacional. Muitas cabeças tiveram que trabalhar em conjunto para preencher essa lacuna”, afirmou.

Segundo Canuto, a Dataprev processou os dados de 75 milhões de brasileiros que estão no CadÚnico. Ele ainda destacou a dificuldade de mapear todos os cidadãos que não estão no cadastro social. “Para isso precisamos de informações que não temos. O aplicativo vai completar essas informações. Vamos bater os dados da caixa com os 209 milhões de CPFs que temos”, disse. De acordo com Canuto, o processamento dos dados dois grupos está bem encaminhado.





*Estagiário sob supervisão de Marcílio de Moraes



“Levou 5 minutos, no máximo”

(foto: Arquivo pesoal)



“Trabalho com turismo de aventura, ou seja, passeios que envolvem prática de treking (caminhadas por trilhas naturais) e esportes radicais. Paralisei minhas atividades ainda no início de março, prevendo já restrição da circulação de pessoas que a pandemia de coronavírus iria impor. Consegui antecipar algumas viagens. Outras, não teve jeito, tive que cancelar. Desde então, estou sem poder trabalhar. Fiz o cadastro para receber o auxílio emergencial bem cedo, pela manhã, no site disponibilizado pela Caixa. Eu me enquadro na categoria de microempreendedor individual. Todo o processo levou 5 minutos, no máximo. Achei simples. O que demorou mesmo foi a sanção do projeto de lei que criou o programa pelo presidente Bolsonaro. Isso, sim, poderia ter sido feito imediatamente após a tramitação no Congresso.”





Rogério Andrade de Souza, 41 anos, microempreendedor individual





“Meu medo é não receber”

(foto: Arquivo pesoal)



“Sou barbeiro, tenho uma pequena barbearia na Savassi (Região Centro-Sul de Belo Horizonte). Parei de atender no dia em que Kalil baixou o decreto que determinou o fechamento do comércio. Fiz o cadastro por meio do site, usando o celular. O sistema chegou a travar mas, depois, deu tudo certo. Para ser sincero, achei o sistema simples até demais. O formulário poderia ser mais criterioso. Não pediram nem o meu CNPJ de MEI (Microempreendedor individual), apenas meus dados pessoais e número de membros da família que vivem comigo. Espero que o banco de dados do governo seja bem organizado. Meu medo é não receber por motivos como: o sistema não localizou meu MEI, portanto não me considera que tenha direito ao benefício de R$600. E aí, nesse caso eu vou poder recorrer? Não divulgaram qualquer informação sobre essa possibilidade”





Rodrigo Fialho, 46 anos, barbeiro