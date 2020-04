Para Maia, ideal seria manter opção de acordos individuais trabalhistas

Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seria ideal manter uma decisão intermediária para as negociações trabalhistas durante a crise respeitando acordo individuais para dar mais celeridade. Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski submeteu aos sindicatos as negociações individuais de trabalhadores e empresas para reduzir jornada ou suspender contrato durante a crise do novo coronavírus.



O governo avalia alternativas para reverter essa decisão.



"É claro que vamos ter de esperar o julgamento final do STF para que possa mudar isso", disse Maia. "O ideal é que se tivesse algo intermediário onde se pudesse ter algo de preferência, mas respeitando os acordos individuais para dar mais celeridade", afirmou.



PEC da Guerra



Maia afirmou que é "natural" que o Senado queira mais tempo para analisar a Proposta de Emenda à Constituição, apelidada de Orçamento da Guerra.



Sem consenso entre os líderes, a votação da matéria no plenário do Senado foi adiada para a próxima segunda-feira, 13.