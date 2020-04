Se pessoa pedir auxílio daqui 60 dias, ela terá direito às 3 parcelas, diz Onyx

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que a lei assegura o pagamento de três parcelas do auxílio emergencial durante a crise do novo coronavírus, independentemente do momento do pedido do benefício. "Se uma pessoa entrar daqui 60 dias (no cadastro), ela terá direito às três parcelas", disse.



A Caixa disponibilizou nesta terça-feira, 7, o sistema para que os brasileiros façam a autodeclaração e solicitem o auxílio emergencial.