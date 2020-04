Petrobras estima produção de petróleo em abril de 2,07 milhões de barris por dia

Após dois anúncios de redução de produção recentes, a Petrobras informa que em abril o patamar aprovado no Brasil será de 2,07 milhões de barris por dia (bpd). Essa estimativa de produção mensal inclui as reduções anunciadas em 26 de março e 1º de abril. "Dessa maneira, haverá um acompanhamento diário da projeção de produção, elevando ou diminuindo as restrições para garantir a produção média do volume de 2,07 milhões bpd em abril." No comunicado, a companhia diz que segue monitorando o mercado e, em caso de necessidade, realizará novos ajustes.